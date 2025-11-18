Gregory Bovino – Das ist Trumps Vollstrecker von der Grenzpolizei

Gregory Bovino setzt mit ICE die Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump um. Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACA

Für linke Medien und Organisationen ist Gregory Bovino die Verkörperung des neuen „US-Faschismus“ unter Präsident Trump. Dabei wendet der Leiter der derzeit laufenden Abschieberazzien lediglich Gesetze an. Wer ist der Mann, der damit polarisiert?