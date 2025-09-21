Anzeige
Junge Freiheit
Zwischen Tradition und Moderne: Warum es immer mehr deutsche Mennoniten in Paraguay gibt

Die deutschen Mennoniten in Paraguay machen etwa sieben Prozent der Bevölkerung aus. Sie leben ein Leben zwischen Tradition und Moderne.
Schüler des Colegio Goethe, der deutschen Schule in Paraguays Hauptstadt Asuncion. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Warum es immer mehr deutsche Mennoniten in Paraguay gibt

Spaß an der Arbeit, kinderlieb und bibelfest: Die deutschen Mennoniten in Paraguay haben sich von einstigen Verfolgten zu einer wirtschaftlich erfolgreichen und stark wachsenden Gemeinschaft entwickelt. Mit den indigenen Paraguayern gibt es allerdings auch Probleme.

