Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Demographischer Wandel: Darum bekommen auch Muslime weniger Kinder

Demographischer Wandel: Darum bekommen auch Muslime weniger Kinder

Demographischer Wandel: Darum bekommen auch Muslime weniger Kinder

Kinder im Iran: Auch islamische Ländern verzeichnen einen Geburtenrückgang, weil Muslime weniger Nachwuchs bekommen.
Kinder im Iran: Auch islamische Ländern verzeichnen einen Geburtenrückgang, weil Muslime weniger Nachwuchs bekommen.
Kinder im Iran: Auch islamische Ländern verzeichnen einen Geburtenrückgang. Foto: picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium Demographischer Wandel
 

Darum bekommen auch Muslime weniger Kinder

Die Sorge vor dem demographischen Druck aus islamischen Ländern auf Europa ist groß. Doch zeigt ein Blick auf die Geburtenstatistik dieser Staaten, daß auch Muslime mit einem Kollaps der Geburtenraten kämpfen. Die Ursachen dafür kommen dem Betrachter bekannt vor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kinder im Iran: Auch islamische Ländern verzeichnen einen Geburtenrückgang. Foto: picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl / JF-Montage
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement