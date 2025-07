Britische Schule will Vielfalt feiern – und schickt Mädchen mit britischer Flagge heim

RUGBY. Eine Schule im britischen Warwickshire hat sich bei einer zwölfjährigen Schülerin entschuldigt, nachdem diese am vergangenen einem Kleid in den Farben der britischen Nationalflagge zu einem Kulturtag erschienen war und von Lehrern der Bilton School in der Stadt Rugby nach Hause geschickt wurde. In der Bilton School sei man „stolz über die Vielfältigkeit unserer Schüler und auf das reiche Erbe, das sie in unserer Gemeinschaft einbringen“, hieß es in einer Erklärung der Bildungseinrichtung.

Den durch die Strafe „verursachten Kummer“ bedauere die Schule zutiefst und entschuldige sich „aufrichtig und vorbehaltslos“. Um sicherzustellen, daß „unsere Praktiken unsere Werte der Inklusion, des Respekts und des Verständnisses für alle widerspiegeln“, sollen die Richtlinien der Schule überprüft werden.

Auch der offizielle Sprecher des Premierministers Keir Starmer (Labour) kritisierte das Vorgehen der Schule. Starmer habe sich immer klar darüber geäußert, „daß britisch zu sein, etwas ist, das gewürdigt gehört. Das kann man an allem erkennen, was diese Regierung getan hat. Wir sind ein tolerantes, vielfältiges, offenes Land, das stolz darauf ist, britisch zu sein“.

Courtney Wright a Grade A student went to her Bilton School on Culture Day in a Union Jack dress. She had also prepared a short essay on what being British means. The head sent her to sit in reception.

