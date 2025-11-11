Anzeige
Hohn gegen ermordeten Kirk: Blutiger Angriff in Berkeley: Linksextreme attackieren Turning-Point-Veranstaltung

Links sieht man linksextreme Demonstranten in Berkeley, rechts sieht man wie Polizisten einen Linken davon abhalten, einen Rechten anzugreifen
Szenen der linksextremen Demonstrationen und Angriffe in Berkeley. Foto: Screenshot X
Hohn gegen ermordeten Kirk
 

Blutiger Angriff in Berkeley: Linksextreme attackieren Turning-Point-Veranstaltung

Bei einer Veranstaltung der vom ermordeten Charlie Kirk gegründeten konservativen Studentenorganisation Turning Point USA eskaliert der linksextreme Protest. Antifa-Demonstranten greifen Besucher an und schlagen sie blutig.
BERKELEY. Während einer Veranstaltung der konservativen Studentenorganisation Turning Point USA ist es in der kalifornischen Universitätsstadt Berkeley am Montag zu massiven linksextremen Ausschreitungen gekommen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen etwa, wie ein Antifa-Demonstrant einen Teilnehmer der Veranstaltung attackiert, während Umstehende ihm weißenfeindliche Beleidigungen zurufen. Mindestens sieben Personen wurden laut The Guardian verhaftet, zwei davon aufgrund des Vorwurfs der Körperverletzung. Auch Sachbeschädigungen wurden gemeldet.

Die gefilmte Schlägerei ereignete sich außerhalb der Veranstaltung. Ein arabisch aussehender Mann griff dabei einen Teilnehmer der Veranstaltung an und schlug ihm das Gesicht blutig. Polizisten mußten beide Personen voneinander trennen. Auf Videos vom Geschehen ist zudem zu sehen, wie andere Linksextreme versuchen, den Angreifer den Polizeibeamten zu entreißen. Ein anderer Demonstrant beleidigt den Angegriffenen mit den Worten: „Hey, weißer Junge! Du blutest, du Bitch!“

Hintergrund ist die aktuell laufende Tournee von Turning Point. Zwei Monate nach der Ermordung des Gründers Charlie Kirk (JF berichtete) sollte der Auftritt an der Universität von Berkeley den Schlußpunkt der „American Comeback Tour“ setzen – der Tour, die zum Zeitpunkt von Kirks Tod gerade begonnen hatte. Beim Auftritt in Berkeley traten unter anderem der Komiker Rob Schneider sowie der christliche Autor Frank Turek auf.

„Scheiß auf euren toten Freund!“

Hunderte Demonstranten versammelten sich vor der Veranstaltung und riefen dabei Parolen wie „Faschisten raus aus Berkeley“ oder „Wir haben den Krieg gewonnen, wieso gibt es immer noch Nazis?“. Auch der ermordete Kirk wurde verhöhnt. Mehrere Demonstranten skandierten „Fuck Charlie Kirk“ und „Scheiß auf euren toten Freund!“. Am Eingang der Veranstaltung sicherten Dutzende Polizisten Gästen einen sicheren Zutritt. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gelände.

Anwesende Polizisten wurden von den Demonstranten verbal attackiert. Auf einem weiteren Video ist zu hören, wie Linksextreme den Beamten „Bringt euch um“ zurufen. Eine weitere Person ruft in Richtung eines Polizisten: „Du hast eine Waffe, nutze sie klug.“

Bereits in der Vergangenheit war es an der Universität zu gewalttätigen linken Krawallen gekommen. Im Jahr 2017 hatte ein geplanter Auftritt des rechten Influencers Milo Yiannopoulos sowie ein Auftritt der konservativen Autorin Ann Coulter – die schlußendlich beide abgesagt wurden – für tagelange Straßenschlachten gesorgt (JF berichtete). Die Auseinandersetzungen entbrannten dabei über mehrere Monate immer wieder. (lb)

Szenen der linksextremen Demonstrationen und Angriffe in Berkeley. Foto: Screenshot X
