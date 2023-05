Nach dem Tod des schwarzen Obdachlosen in New York sammeln sich die Demonstranten und nutzen den Fall für ihre politische Agenda Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | M10s

Tod eines Obdachlosen in New York offenbart politische Konfliktlinien

Der Tod eines schwarzen Obdachlosen sorgt in den USA für Unruhe. Der Mann war in der New Yorker U-Bahn aggressiv gegenüber Fahrgästen gewesen, bevor ihn ein Weißer überwältigte – mit fatalen Folgen. Erinnerungen an einen ähnlichen Fall mit landesweiten Ausschreitungen werden wach.