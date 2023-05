Migrantengang attackiert LGBTQ-Stand an belgischer Schule

GENK. In der belgischen Stadt Genk hat eine Gruppe junger Muslime einen LGBTQ-Infostand auf einem Schulgelände attackiert. Dabei wurden offenbar Flaschen auf die Standbetreiber geworfen. Auch sollen sie und die Regenbogenflagge durch die Moslems bespuckt worden sein.

In einem Video, das den Vorfall zeigt, ist zu sehen, wie eine große Gruppe junger Migranten den Stand umringt und mehrfach gemeinsam „Allahu Akbar“ ruft. Der Zusammenstoß soll sich im Zusammenhang mit einer Aktionswoche im Vorfeld des „Internationalen Tags gegen Homo- und Transphobie“ ereigneten haben, wie die belgische Zeitung Nieuwsblad berichtet.

Students with a #LGBTQ stand and a flag at a high school in #Belgium in the city of #Genk needed to flee away, because Muslim youths „born and raised in the country“ spit on the students and the flag shouting „allahu akbar“ in force of intimidation. pic.twitter.com/bBWK3FS75p

