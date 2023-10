Historiker und Publizist David Engels, Wahlurne in Polen Foto: David Engels // picture alliance / ZUMAPRESS.com | Krzysztof Zatycki Montage: JF

Wahlen in Polen

„Das Instrumentarium der 1980er mußte in Polen scheitern“ – David Engels im Interview

Wieso die PiS-Partei mit der ländlichen Bevölkerung Polens gut in Kontakt steht und dennoch vieles versäumt hat. Wieso die Gründung des „Collegium intermarium“ wichtig für die Politik ist, und wieso es Ungarn trotzdem besser macht. All das erklärt Historiker und Publizist David Engels in einem exklusiven Interview mit der JF.