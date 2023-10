Kubicki fordert Demoverbote für Pro-Hamas-Ausländer

Damit reagierte das Mitglied des Bundestagspräsidiums auf die jüngsten Krawalle in Europa, darunter auch in mehreren deutschen Städten. Er beklagte, daß Bilder im Umlauf seien, die einen schwachen, machtlosen Staat zeigen würden, der „zumindest in einigen Orten“ die Kontrolle zu verlieren scheine. „Ich will nicht, daß unser innenpolitischer Diskurs von Kräften aus dem Ausland gesteuert wird“, warnte der 71jährige.