„Polens Konservative sollten eine Art Allianz mit der AfD anstreben“

Andrzej Przylebski, Ex-Botschafter Polens in Deutschland: „Ich empfehle den polnischen Konservativen, eine Allianz mit der AfD im EU-Parlament zu suchen – auch, wenn vielleicht nicht in einer Fraktion.“

Nach dem Machtverlust steht die polnische Rechte vor einem Neuanfang. Im JF-Interview spricht Polens Ex-Botschafter in Deutschland, Andrzej Przyłębski, darüber, was Tusk vorhat, wieso Deutschland in Polen kritisch gesehen wird und welche Strategie die PiS verfolgen sollte.