Ceuta: Hunderte illegale Einwanderer stürmen Grenze zur EU

Hunderte afrikanische Migranten haben am Sonnabend versucht, die Grenzzäune zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika zu überwinden, um sich damit gewaltsam Zugang zur Europäischen Union zu verschaffen. Beobachter sprechen von einer teilweise außer Kontrolle geratenen Situation.

Videos im Internet zeigen, wie Menschenmassen zu den Grenzanlagen ziehen und es dort zu Ausschreitungen mit spanischen Sicherheitskräften kommt, die Tränengas und Helikopter einsetzen.

The situation between the Morocco and Spain (Ceuta) border is out of control due to thousands of cultural enrichers who want to invade Spain. pic.twitter.com/oRPL222EqC

— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 18, 2023