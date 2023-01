„Invasion“: Gouverneur Abbott rechnet mit Bidens Migrationspolitik ab

AUSTIN. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas, Greg Abbott (Republikaner) hat Präsident Joe Biden (Demokraten) Versagen beim Thema Migrationspolitik vorgeworfen. Die USA hätten aktuell mit dem schwersten Zustrom an illegalen Einwanderern in der Geschichte des Landes zu kämpfen, schrieb Abbott auf Twitter. Unter Ex-Präsident Donald Trump sei die Zahl an unerlaubten Einreisen damals historisch gering gewesen.

Hand-delivered a letter to President Biden today during his first visit to the border.

His trip is $20 billion too little & 2 years too late.

I’m calling on Biden to do his constitutional duty to protect our nation. pic.twitter.com/cy8xgh5EJ2

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 8, 2023