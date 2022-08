Texanischer Gouverneur schickt Migranten in liberale Bundesstaaten

WASHINGTON. Das Weiße Haus hat den texanischen Gouverneur Greg Abbot (Republikaner) scharf kritisiert. Abbot schickt seit Wochen Bussen mit Migranten aus Latein- und Südamerika nach Washington und New York, um gegen die Einwanderungspolitik der Demokraten und des US-Präsidenten Joe Biden (Demokraten) zu protestieren.

The 1st bus of migrants has arrived in NYC.

Biden refuses to do his job, so Texas continues to take unprecedented action to secure our border.

NYC is the ideal destination for these migrants.

They can receive the services Mayor Adams has boasted about w/in the sanctuary city. pic.twitter.com/4sw41RqKdx

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 5, 2022