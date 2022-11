Republikaner leiten Ermittlung gegen Biden ein

WASHINGTON. Nach ihrem Wahlsieg im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten haben die Republikaner angekündigt, einen Untersuchungsausschuß zu möglichen Verwicklungen von Präsident Joe Biden in die Geschäfte seines Sohnes Hunter einzusetzen. „Viele Beweise sprechen schon jetzt gegen Hunter Biden. Und dabei geht es nur um die öffentlich einsehbaren Informationen“, erläuterte der republikanische Abgeordnete James Comer am Donnerstag im amerikanischen Sender FoxNews.

Im Raum stünden Vorwürfe der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Geheimdienst, der Steuerhinterziehung, illegaler Geschäfte mit ukrainischen Energieunternehmern und Falschangaben bei einem Waffenkauf. „Wir freuen uns darauf, im Januar Antworten auf einige unserer Fragen zu erhalten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, betonte der Comer.

Hat Hunter Biden Hochverrat begangen?

Besonders die mutmaßlichen Kontakte Hunter Bidens zu chinesischen Geheimdienstkreisen seien besorgniserregend. Diese grenzten an Hochverrat. „Er wußte, was das für Leute sind, mit denen er da Geschäfte gemacht hatte“, unterstrich Comer und stellte die Forderung auf, den chinesischen Einfluß in den Vereinigten Staaten einer Generalüberprüfung zu unterziehen.

„Wir müssen unser Gesundheitssystem, unseren Energiesektor und unser Militär auf chinesischen Einfluß untersuchen“, sagte er. Die regierenden Demokraten interessierten sich unglücklicherweise nicht für all diese Dinge, sondern nur für ihre Gerechtigkeitsagenda und den sogenannten Green New Deal.

Auch der Präsident steht im Fokus

Im Repräsentantenhaus Comer stellte jedoch anschließend klar, daß sich der anberaumte Untersuchungsausschuß vor allem mit Präsident Biden und dessen Rolle bei den Eskapaden seines Sohnes beschäftigte.

„Seinen Sohn mit amerikanischen Steuergeldern zu beschützen war eine Veruntreuung von Mitteln. Und sich durch internationale Geschäftskontakte persönliche Vorteile aus der Präsidentschaft zu ziehen stellte einen Betrug dar. Mit einem Wort: Der Plan des Präsidenten, seine eigene Familie zu bereichern, ist Amtsmißbrauch auf allerhöchster Ebene“, bekräftigte er der Politiker. All diese Anschuldigungen aufzuklären sei das Ziel der republikanischen Untersuchungskommission. (fw)