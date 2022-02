Krawalle bei Migrantenlager: Anklage gegen polnisch-deutsche Antifa-Gruppe

KROSNO ODRZAŃSKIE. Die polnische Staatsanwaltschaft hat nach Krawallen bei einem stillgelegten Migrantenlager nahe der Stadt Krosno Odrzańskie zehn Mitglieder der Antifa-Gruppe „No Border“ angeklagt. Unter den Beschuldigten ist auch eine Deutsche, wie der polnische Sender TVN24 und das Nachrichtenportal Visegrad24 berichteten.

Vergangenen Samstag hatten sich mehrere Mitglieder der Gruppierung vor dem Hauptquartier des polnischer Grenzschutzbehörde versammelt und eine bessere Behandlung von Einwanderern gefordert. Sie skandierten unter anderem „Schluß mit der Kriminalisierung von Migration.“

Der Tageszeitung Gazeta Lubuska zufolge waren für den nicht angemeldeten Protest auch rund 100 Menschen aus Deutschland angereist. Im Verlauf des Abends sollen die Demonstranten Steine, Nägel, Fackeln und Feuerwerkskörper in Richtung der Polizisten geworfen und dabei zwei Beamte verletzt haben.

Polish riot police arresting members of German-Polish group of Antifa militants that tried to attack a closed off Polish migrant camp at Krosno Odrzańskie near Polish-German border.

1 German was arrested and 5 more Germans will be investigated by the police. pic.twitter.com/btyk1dSQAz

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) February 17, 2022