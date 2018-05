Wegen Tweet: ABC setzt „Roseanne“ ab

NEW YORK. Der amerikanische TV-Sender ABC Entertainment hat die Sitcom „Roseanne“ wegen eines Tweets der Hauptdarstellerin Roseanne Barr abgesetzt. Barr hatte in diesem die frühere Beraterin des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama beleidigt. Sie schrieb: „Hätten Moslembrüder und Planet der Affen ein Baby = vj“, wobei vj für Valerie Jarrett stehen sollte.

Die Geschäftsführerin des Senders, Channing Dungey, nannte die Äußerung daraufhin „abscheulich, widerwärtig und nicht in Übereinstimmung mit unseren Werten“. Deswegen werde man die Show einstellen.

Barr entschuldigte sich

Barr hat sich inzwischen auf ihrem Twitter-Account entschuldigt. „Leute, ich habe etwas Unentschuldbares getan, also verteidigt mich nicht! Ich habe einen Fehler gemacht, von dem ich mir wünschte, ich hätte ihn nicht gemacht.“ Zudem äußerte Barr ihr Bedauern über die zahlreichen „Menschen, alle wunderbare Schreiber und talentierte Schauspieler, die ihre Arbeitsplätze wegen meines dummen Tweets verloren haben“.

hey guys, don't defend me, it's sweet of you 2 try, but…losing my show is 0 compared 2 being labelled a racist over one tweet-that I regret even more. — Roseanne Barr (@therealroseanne) May 30, 2018

Zusätzlich zu der Entschuldigung teilte Barr allerdings auch Tweets von Fans und Unterstützern, die sie als Opfer einer Verschwörung sehen. Für viele von ihnen war ein kritischer Tweet gegen Hillary Clinton und George Soros kurz vor dem Beitrag über Jarrett der eigentliche Grund für die Kündigung. Auch führte Barr ihren Post auf die Einnahme des Schlafmittels Ambien zurück, das sie „verrückte Sachen“ machen lasse.

Don't feel sorry for me, guys!!-I just want to apologize to the hundreds of people,and wonderful writers (all liberal) and talented actors who lost their jobs on my show due to my stupid tweet. I will be on Joe Rogan's podcast friday. — Roseanne Barr (@therealroseanne) May 30, 2018

guys I did something unforgiveable so do not defend me. It was 2 in the morning and I was ambien tweeting-it was memorial day too-i went 2 far & do not want it defended-it was egregious Indefensible. I made a mistake I wish I hadn't but…don't defend it please. ty — Roseanne Barr (@therealroseanne) May 30, 2018

Die Serie Roseanne wurde von dem Sender bereits zwischen 1988 und 1997 in neun Staffeln ausgestrahlt. 2018 nahm ABC die Sitcom mit einer weiteren Staffel wieder ins Programm und kündigte nach den ersten beiden Folgen die Produktion einer 11. Staffel an. (tb)