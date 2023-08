RTL zieht nach Lüge über Frauke Petry Konsequenzen

Anzeige

KÖLN. Der Sender RTL hat die Zusammenarbeit mit dem Moderator des Formats „Explosiv“, Maurice Gajda, ausgesetzt. Das teilte der Sender auf Anfrage des Online-Medienportals Übermedien mit. Hintergrund ist, daß Gajda der ehemaligen AfD-Bundessprecherin Frauke Petry eine Äußerung auf Twitter unterstellt hatte, die sie nie getätigt hat. Die Zusammenarbeit soll ruhen, bis „die im Raum stehenden Vorwürfe geklärt sind“.

In der RTL-Sendung „Explosiv“ vom 5. August hatte Gajda mit dem vietnamesischstämmigen Sänger Trong Hieu Nguyen gesprochen, der beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2023 den vierten Platz belegt hatte. Gajda zeigte in dem Bericht Nguyen und seinen Freunden einen angeblichen Tweet Petrys und las ihn vor: „Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.“ Zudem behauptete er, sie habe den Tweet inzwischen gelöscht.

Petry: „Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert RTL hier eindrucksvoll“

Petry hatte sich wenige Tage nach dem Vorfall dazu geäußert. „Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert RTL hier eindrucksvoll. Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um und fertig ist das Fake.“ Zudem kündigte sie juristische Schritte gegen die Verantwortlichen an.

Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert ⁦@RTL_com⁩ hier eindrucksvoll.

Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um und fertig ist das Fake.

⁦@MauriceGajda⁩ pic.twitter.com/kWLy0UiVdd — Frauke Petry (@FraukePetry) August 15, 2023



Am vergangenen Montag hatte RTL sich noch entschuldigt, den Moderator Gajda jedoch in Schutz genommen. Er habe „den Tweet im März gesehen und wortgetreu notiert. Er verbürgt sich dafür. Der Tweet wurde anschließend von Petry gelöscht, was wir im Beitrag auch erwähnt haben“. Jedoch sei die grafische Umsetzung im Design des Twitter-Profils der 48jährigen ein Verstoß gegen die journalistischen Standards des Senders, wofür RTL um Entschuldigung bat.

In einem Beitrag von „Explosiv Weekend“ wurde ein Tweet von Frauke Petry erwähnt, der im Nachhinein kritisiert wurde. Wir haben die Vorwürfe geprüft, hier unser Statement dazu. pic.twitter.com/I8WX4TYMQA — RTL (@RTL_com) August 15, 2023

(st)