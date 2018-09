Uni-Professor schießt sich aus Protest gegen Trump in den Arm

HENDERSON. Ein eremitierter Soziologieprofessor ist in den USA wegen unerlaubten Schußwaffengebrauchs auf dem Campus der Universität von Southern Nevada angeklagt worden. Der 69jährige Mark J. Bird hatte sich Ende August aus Protest gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump selber in den Arm geschossen, berichtete der Fernsehsender Fox News.

Studenten hätten ihn gegen 8:15 Uhr blutend vor einer Toilette auf dem Campusgelände in der Stadt Henderson gefunden. Er sei anschließend medizinisch versorgt und von Sicherheitskräften verhaftet worden. Laut Polizeibericht erklärte der Wissenschaftler dabei seine Tat mit einer Protestaktion gegen Trump. Auf der Toilette habe er eine 100-Dollar-Note mit dem Hinweis „Für den Hausmeister“ hinterlassen.

