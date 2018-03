Islamischer Terror erschüttert Frankreich erneut

TRÈBES. Ein mutmaßlicher marokkanischer Islamist hat am Freitag in einem Supermarkt im südfranzösischen Trèbes Geiseln genommen und mindestens zwei Menschen getötet, berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP. Zudem gebe es mindestens drei Verletzte. Am Nachmittag konnten Einsatzkräfte den Mann töten.

Laut Staatsanwaltschaft bekannte sich der bewaffnete Geiselnehmer zu der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Es ist unklar, wieviele Geiseln sich zurzeit noch in der Gewalt des Attentäters befinden. Laut Polizeiangaben war den meisten Angestellten und Kunden des Supermarkts die Flucht gelungen.

Weiterer Vorfall in Carcarsonne

Premierminister Édouard Philippe sagte französischen Medien, alles deute „bisher auf einen terroristischen Angriff hin.“ In der nahe bei Trèbes gelegenen Stadt Carcarsonne soll zudem ein Mann auf joggende Polizisten geschossen haben, wobei einer verwundet wurde. Ob ein Zusammenhang besteht, sei zur Zeit nicht klar. Allerdings meldete AFP, daß vor dem Supermarkt derselbe Wagen steht, aus dem heraus auf die Polizisten in Carcarsonne geschossen wurde.

