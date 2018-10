„Internationale Schande“: Salvini attackiert Macron nach Flüchtlingseinsatz

ROM. Italiens Innenminister Matteo Salvini (Lega) hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron scharf attackiert. Hintergrund ist ein Einsatz der französischen Polizei auf italienischem Boden. Sie war am vergangenen Freitag mit einem Mannschaftswagen in den italienischen Grenzort Claviere gefahren und setzte dort mehrere illegal eingereiste Flüchtlinge ab.

„Was in Claviere passiert ist, ist eine Beleidigung ohnegleichen und ich frage mich, ob es die internationalen Organisationen, angefangen bei der UNO und der EU, nicht widerwärtig finden, Menschen in einem abgelegenen Gebiet zu lassen, ohne Hilfe und ohne davon zu berichten“, schrieb Salvini auf seinen Social-Media-Kanälen. Dazu veröffentlichte der Lega-Chef ein Foto Macrons mit leuchtend rotem Gesicht unter dem stand: „Internationale Schande“.

Abbandonare immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore.

Quanto successo a #Claviere è un’#offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese.

È una #vergogna internazionale, e il signor #Macron non può far finta di nulla.

Non accettiamo le scuse. pic.twitter.com/VBjAbRcLr9

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 16, 2018