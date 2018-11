Flüchtlingsorganisationen bereiten sich auf neue Einsätze vor

MARSEILLE. Mehrere Flüchtlingsorganisationen bereiten sich auf neue Einsätze im Mittelmeer vor. Das Flüchtlingsschiff „Mare Jonio“, das im Dienst der deutschen Flüchtlingsorganisation Sea Watch und italienischer Gruppen steht, hat am Dienstag die Region vor der libyschen Küste erreicht.

#MareJonio has left Lampedusa for the SAR area where it continues its mission of monitoring and reporting in the #CentralMed. #ready2rescue pic.twitter.com/cvHtET773f

— Sea-Watch (@seawatchcrew) 5. November 2018