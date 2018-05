Entwicklungshilfeempfänger Ruanda sponsert FC Arsenal

KIGALI/ LONDON. Der ostafrikanische Staat Ruanda ist neuer Trikotsponsor des Londoner Fußballvereins FC Arsenal. Für die kommenden drei Spielzeiten wird der englische Club des deutschen Nationalspielers Mesut Özil mit dem Logo „Visit Rwanda“ (Besucht Ruanda) für den Tourismus in dem Land werben.

Dafür erhält der Verein laut Insidern umgerechnet rund 35 Millionen Euro. Neben der Trikotwerbung wird die Reklame auch auf den LED-Banden am Spielfeldrand zu sehen sein. Der Präsident Ruandas, Paul Kagame, ist bekennender Arsenal-Fan und äußerte sich wiederholt auf Twitter zu Spielen des Clubs. Arsenal gilt laut einer Erhebung der BBC als der englische Verein mit der größen Anhängerschaft in Ostafrika. Er ist der sechstgrößte Fußballclub der Welt.

My take on my beloved Club Arsenal- a very good one at the game and a very good coach like a.Wenger ,this should not have been the kind of ending of an era. The coach is leaving and club trophy-less it was long coming! I am still a committed fan going forward :). Blame the owners

— Paul Kagame (@PaulKagame) May 3, 2018