Großbritannien: Asyl-Rückführungen nach Ruanda rechtswidrig

LONDON. Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs hat eine Bearbeitung von Asylanträgen in Ruanda einstimmig für rechtswidrig erklärt. Nach Einschätzung der Richter habe das afrikanische Land bereits in der Vergangenheit die UN-Flüchtlingskonvention von 1951 verletzt, gemäß der Asylsuchende vor unrechtmäßiger Rückführung in ihr Herkunftsland geschützt werden müßten. „Es gibt stichhaltige Gründe dafür, von nicht ordnungsgemäßen Entscheidungen auszugehen“, begründete Gerichtspräsident Lord Robert Reed das Urteil.

Opposition nutzt das Asyl-Debakel der Tories aus

Die Opposition sieht sich dagegen in ihren Einschätzungen zum Plan der Tories bestätigt. „Das Urteil entlarvt Sunaks Unfähigkeit, die gefährlichen Bootspassagen in den Griff zu bekommen“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Labour-Fraktion im Unterhaus des britischen Parlaments, Yvette Cooper. Die sozialdemokratische Partei habe von Anfang an vor der Unumsetzbarkeit des Vorhabens sowie dessen Kosten gewarnt, sagte sie in ihrer Rede vor den Abgeordneten und Ministern im Westminster-Palast.

