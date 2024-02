Unionsfraktion will Aufenthaltsverbote auch vor Einreise ermöglichen

„Für einen souveränen Staat sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, die Einreise von gefährlichen Personen aus dem Ausland untersagen zu dürfen, etwa bei politischen und religiösen Extremisten“, begründete die Union ihren Vorstoß in einem Gesetzentwurf für den Bundestag .

BERLIN. Die Unionsfraktion im Bundestag hat gefordert, Aufenthaltsverbote für „gefährliche Ausländer“ auch dann zu ermöglichen, wenn diese zuvor noch nie in Deutschland waren. Derzeit darf ein solches Verbot nur gegen Personen verhängt werden, die sich bereits im Bundesgebiet aufhalten und ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wurden.

Nach einer neuen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei laut der Fraktion ein Einreise- und Aufenthaltsverbot „nämlich nur dann möglich, wenn der Ausländer zu einem früheren Zeitpunkt bereits in Deutschland war und hier ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wurde“. Als Beispiel führte sie den Auftritt eines hochrangigen Taliban-Beamten in einer Kölner Ditib-Moschee an. Der Mann sei legal nach Deutschland eingereist, da er über ein niederländisches Schengen-Visum verfügte.