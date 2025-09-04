So vehement mauert der WDR bei Kosten für Migranten-Format

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR): Ziert sich bei der Offenlegung von Kosten für seine Programme. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch.

Der WDR erklärt auf Arabisch, wie Migranten Zusatzhilfen zu bereits ausgeschütteten Sozialleistungen erhalten. Doch was kostet das Format den Gebührenzahler eigentlich? Die JUNGE FREIHEIT hat nachgehakt. Derweil beschäftigt das Programm auch den Bundestag.