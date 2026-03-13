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Mobbing als Unterhaltung: Das „Reschke Fernsehen“ ist die blanke Zumutung

Mobbing als Unterhaltung: Das „Reschke Fernsehen“ ist die blanke Zumutung

Mobbing als Unterhaltung: Das „Reschke Fernsehen“ ist die blanke Zumutung

Mit Gebührenzahlergeld gegen das Patriarchat: "Reschke Fernsehen" ist linkes Propagandaformat.
Mit Gebührenzahlergeld gegen das Patriarchat: "Reschke Fernsehen" ist linkes Propagandaformat.
Mit Gebührenzahlergeld gegen das Patriarchat: „Reschke Fernsehen“ ist linkes Propagandaformat. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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Das „Reschke Fernsehen“ ist die blanke Zumutung

Das ARD-Format „Reschke Fernsehen“ ist hundert Prozent „Kampf gegen Rechts“. Die Moderatorin arbeitet sich an allem und jeden ab, der nicht in ihr linkes Weltbild passt. Das ist erwartbar, realitätsfremd und vor allen Dingen braucht das kein Mensch.

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Mit Gebührenzahlergeld gegen das Patriarchat: „Reschke Fernsehen“ ist linkes Propagandaformat. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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