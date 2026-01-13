Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Skandal-Installation: Bistum bereut ARD-Christmette mit „Schleim-Jesus“

Ein in Reispapier umwickelter Mann als Christkind-Ersatz: Diese Heilige Messe im ARD-Fernsehen sorgte für hunderte Beschwerden. (Themenbild)
Ein in Reispapier umwickelter Mann als Christkind-Ersatz: Diese Heilige Messe in der ARD sorgte für hunderte Beschwerden. Foto: SWR/Screenshot
Bistum bereut ARD-Christmette mit „Schleim-Jesus“

Statt Maria, Josef und Jesuskind bekommen die ARD-Zuschauer an Heiligabend einen in Tüchern umwickelten nackten Mann auf Stroh. Erst Wochen danach kündigt das Bistum Konsequenzen an.
STUTTGART. Nach breiter Kritik an der Ausgestaltung der katholischen Christmette an Heiligabend im ARD-Fernsehen hat das Bistum Rottenburg-Stuttgart angekündigt, bei den künftigen Gottesdienstübertragungen Entscheidungsprozesse verbindlich zu schärfen. „Die Reaktionen auf die Übertragung haben gezeigt, daß religiöse Gefühle verletzt wurden. Dies bedauern die Verantwortlichen für die Konzeption und Übertragung der Christmette sehr“, teilte die Diözese im Namen der Katholischen Rundfunkarbeit der Kirche beim SWR am Montag mit.

Zwar sei zu keinem Zeitpunkt eine Provokation oder eine Herabwürdigung zentraler Glaubensinhalte beabsichtigt gewesen. Gleichwohl sei deutlich geworden, daß die Darstellung bei vielen „Irritation, Unverständnis und Ärger“ ausgelöst hätten. Die Liturgie sei mit Blick auf das Fernsehformat freier gestaltet worden, als dies zulässig sei. „Diese Abweichungen waren so nicht korrekt und werden aufgearbeitet.“

Ex-CDU-Politiker kritisierte die ARD-Übertragung

An Heiligabend hatte die ARD die Heilige Messe aus Stuttgart ausgestrahlt, in der das Christkind an einen Erwachsenen erinnerte, gehüllt in schleimähnliches Reispapier auf Stroh. Pfarrer Thomas Steiger erklärte, diese „Krippe“ zeige „einen echten Menschen“, der dort „elend, nackt und bloß“ liege. Nach Angaben des SWR erhielt die Sendeanstalt bisher 1.400 Beschwerde-E-Mails in diesem Zusammenhang. Die Bild-Zeitung taufte die Figur kurz nach der Übertragung als „Schleim-Jesus“.

Kritik an der Installation kam unter anderem vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Maximilian Mörseburg. „Vertreter beider großen Kirchen führen unsere Religion immer öfter ins Absurde und nehmen ihr die Würde“, beklagte er. (kuk)

Ein in Reispapier umwickelter Mann als Christkind-Ersatz: Diese Heilige Messe in der ARD sorgte für hunderte Beschwerden. Foto: SWR/Screenshot
