Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Messerverbrechen in Großbritannien: Ricky Gervais und die Grenzen der Satire

Messerverbrechen in Großbritannien: Ricky Gervais und die Grenzen der Satire

Messerverbrechen in Großbritannien: Ricky Gervais und die Grenzen der Satire

Das Bild zeigt ein Plakat des britischen Komikers Ricky Gervais.
Das Bild zeigt ein Plakat des britischen Komikers Ricky Gervais.
Ricky Gervais mit einer satirischen Werbung für London-Besucher: Messerkriminalität ist in Großbritannien Alltag. Foto: X Screenshot: JF
JF-Plus Icon Premium Messerverbrechen in Großbritannien
 

Ricky Gervais und die Grenzen der Satire

Der britische Komiker Ricky Gervais rät London-Besuchern auf satirischen Plakaten, eine stichsichere Weste mitzunehmen. Gezeigt werden sie nicht – angeblich auf Geheiß der Stadt. Doch die Realität holt diese Posse ein.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ricky Gervais mit einer satirischen Werbung für London-Besucher: Messerkriminalität ist in Großbritannien Alltag. Foto: X Screenshot: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles