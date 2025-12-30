Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Trusted Flagger: Richter, Henker, Meldestelle

Trusted Flagger: Richter, Henker, Meldestelle

Trusted Flagger: Richter, Henker, Meldestelle

Die Meldestelle „REspect!“ ist als „Trusted Flagger“ der Bundsnetzagentur zugelassen.
Die Meldestelle „REspect!“ ist als „Trusted Flagger“ der Bundsnetzagentur zugelassen.
„REspect!“ – auch für Meinungsfreiheit? Foto: IMAGO / Hanno Bode
JF-Plus Icon Premium Trusted Flagger
 

Richter, Henker, Meldestelle

Längst ist die für „Haß im Netz“ zuständige Meldestelle REspect! zu einer Strafverfolgungsbehörde mutiert. Auch, weil keine Behörde sich für zuständig hält – und niemand weiß, ob die Hinweisgeber staatlich oder privat agieren.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

„REspect!“ – auch für Meinungsfreiheit? Foto: IMAGO / Hanno Bode
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles