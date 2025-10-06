Merz bei Miosga: Rente, Wurst und Weinen

Im Gespräch mit Caren Miosga bemüht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) möglichst vage zu bleiben. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Der mit der Laubsäge tanzt – bei Caren Miosga stolpert Bundeskanzler Merz durchs Unterholz koalitionärer Sachzwänge. Er sagt kein klares Wort über dringend notwendige Reformen, dafür aber eines zum rot-schwarzen Minimalkonsens: „Eine Wurst ist eine Wurst und eine Wurst ist nicht vegan.“