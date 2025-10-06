Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

TV-Kritik: Merz bei Miosga: Rente, Wurst und Weinen

TV-Kritik: Merz bei Miosga: Rente, Wurst und Weinen

TV-Kritik: Merz bei Miosga: Rente, Wurst und Weinen

Im Gespräch mit Caren Miosga bemüht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) möglichst vage zu bleiben.
Im Gespräch mit Caren Miosga bemüht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) möglichst vage zu bleiben.
Im Gespräch mit Caren Miosga bemüht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) möglichst vage zu bleiben. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik
 

Merz bei Miosga: Rente, Wurst und Weinen

Der mit der Laubsäge tanzt – bei Caren Miosga stolpert Bundeskanzler Merz durchs Unterholz koalitionärer Sachzwänge. Er sagt kein klares Wort über dringend notwendige Reformen, dafür aber eines zum rot-schwarzen Minimalkonsens: „Eine Wurst ist eine Wurst und eine Wurst ist nicht vegan.“

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Im Gespräch mit Caren Miosga bemüht sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) möglichst vage zu bleiben. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement