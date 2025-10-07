Anzeige

Lieber Franz Josef Wagner,

die Nachricht von ihrem Tod hat mich getroffen. Sie gehörten irgendwie dazu. Waren immer da. Mit Ihrer Bild-Kolumne. Oft waren Sie gemein. Manchmal auch gehässig. Irgendwie mochte ich Ihren Stil. Kurz und prägnant. Dinge auf den Punkt bringen. Manchmal auch ohne ein Verb.

Darum geht es vielleicht im Journalismus. Nicht lang herumschreiben. Die Sachen beim Namen nennen. Das konnten Sie meisterhaft. Sie hätten uns eine Rentenreform in zehn Zeilen erklären können. Viele Journalisten können das heute nicht mehr.

Unvergessen bleibt die von Ihnen verfaßte Überschrift „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen –ganz Bernau ist glücklich, daß er tot ist“. Sowas geht heute nicht mehr. Anfang der 90er Jahre war das möglich. Im „wilden Osten“ bei der Super-Zeitung. Vieles war früher möglich.

Jetzt ist die letzte Weinflasche getrunken. Sie mochten französischen Landwein, heißt es. Ich trinke lieber Bier. Gibt es im Himmel eine Bild-Zeitung? Ich hoffe nicht. Aber vielleicht ja den „Himmlischen Anzeiger“. Dort sollten Sie weiter ihre Briefe schreiben. Weil es sonst niemand macht.

Oft habe ich mich über Ihre Kolumnen geärgert. Oft habe ich aber geschmunzelt. Sie waren immer unterhaltsam. Darauf kommt es an.

Sie werden fehlen.

Herzlichst,

Ihr Henning Hoffgaard