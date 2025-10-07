Anzeige
Journalist stirbt mit 82 Jahren: Lieber Franz Josef Wagner,

Franz Josef Wagner, Boulevard-Journalist, aufgenommen am 10.01.2011 während der Aufzeichnung der RBB-Talksendung "Thadeusz" in Berlin. Die Sendung wird am 25.01.2011 ausgestrahlt. Foto: Karlheinz Schindler
Franz Joef Wagner: Im Alter von 82 JAhren verstorben. Foto: picture alliance / ZB | Karlheinz Schindler
Lieber Franz Josef Wagner,

Franz Josef Wagner war einer der bekanntesten Kolumnisten Deutschlands. Nun ist der „Bild“-Journalist im Alter von 82 Jahren gestoben. Ein Nachruf von Henning Hoffgaard.
die Nachricht von ihrem Tod hat mich getroffen. Sie gehörten irgendwie dazu. Waren immer da. Mit Ihrer Bild-Kolumne. Oft waren Sie gemein. Manchmal auch gehässig. Irgendwie mochte ich Ihren Stil. Kurz und prägnant. Dinge auf den Punkt bringen. Manchmal auch ohne ein Verb.

Darum geht es vielleicht im Journalismus. Nicht lang herumschreiben. Die Sachen beim Namen nennen. Das konnten Sie meisterhaft. Sie hätten uns eine Rentenreform in zehn Zeilen erklären können. Viele Journalisten können das heute nicht mehr.

Unvergessen bleibt die von Ihnen verfaßte Überschrift „Angeber-Wessi mit Bierflasche erschlagen –ganz Bernau ist glücklich, daß er tot ist“. Sowas geht heute nicht mehr. Anfang der 90er Jahre war das möglich. Im „wilden Osten“ bei der Super-Zeitung. Vieles war früher möglich.

Jetzt ist die letzte Weinflasche getrunken. Sie mochten französischen Landwein, heißt es. Ich trinke lieber Bier. Gibt es im Himmel eine Bild-Zeitung? Ich hoffe nicht. Aber vielleicht ja den „Himmlischen Anzeiger“. Dort sollten Sie weiter ihre Briefe schreiben. Weil es sonst niemand macht.

Oft habe ich mich über Ihre Kolumnen geärgert. Oft habe ich aber geschmunzelt. Sie waren immer unterhaltsam. Darauf kommt es an.

Sie werden fehlen.

Herzlichst,

Ihr Henning Hoffgaard

