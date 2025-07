Die ZDF-Manipulation zu Brosius-Gersdorf hat juristische Folgen

Anzeige

BERLIN/MAINZ. Die Internetplattform Apollo-News hat das ZDF-„heute-journal“ erfolgreich in die Knie gezwungen. Der öffentlich-rechtliche Sender unterschrieb für seine unwahre Berichterstattung im Zusammenhang mit der gescheiterten Wahl der Bundesverfassungsrichter vor Gericht eine Unterlassungserklärung.

In der von Dunja Hayali moderierten Sendung vom 20. Juli behauptete die ZDF-Redaktion: „Am 11. Juli wird die Richterwahl verschoben. Unzählige Falschmeldungen kursieren bereits mehrere Tage zuvor im Internet.“ Dazu blendete der Sender ohne jede weitere Begründung Screenshots von Berichten aus Apollo-News, Nius und Tichys Einblick ein. Diese und weitere Medien, darunter die JUNGE FREIHEIT, hatten die Haltung der SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zum AfD-Verbot, zur Corona-Impfpflicht, zu Abtreibungen, paritätischen Besetzung von Wahllisten und dem Gendern des Grundgesetzes thematisiert. Sie trugen damit tatsächlich ganz erheblich dazu bei, daß die Unionsfraktion ihre Zustimmung zu der Personalie zurückzog.

In ihrer Anmoderation hatte Hayali vorab von „Schmutzkampagnen“ gesprochen und ihr Unverständnis kundgetan, wie eine „angesehene und streitbare Juristin so verunglimpft wird“. So etwas dürfe nicht noch einmal passieren.

Mit Manipulation Brosius-Gersdorf reinwaschen

Aber: Kein einziges dieser Medien wurde im Zusammenhang mit der Berichterstattung wegen unkorrekter Berichterstattung auch nur abgemahnt, geschweige denn verurteilt. Dennoch behauptete das ZDF dies – offenbar, um die linke Jura-Professorin von den berechtigten Vorwürfen reinzuwaschen und die Berichterstattung der alternativen Nachrichtenportale zu beschädigen.

Diese Manipulation hat nun juristische Folgen. Das ZDF gab am Dienstag auf Antrag von Apollo-News zwei strafbewehrte Unterlassungserklärungen ab. Damit verpflichtet sich der Sender die Falschbehauptungen nicht zu wiederholen und räumt gleichzeitig ein, Unwahrheiten verbreitet zu haben.

Mannhart: „ZDF mit zwei Falschinformationen“

Damit ist tatsächlich die mit Zwangsgebühren finanzierte Anstalt das einzige Medium, das wegen der von ihr behaupteten „Falschmeldungen“ überhaupt juristisch belangt wurde. Das ZDF hat nun den Beitrag verändert, in dem es die Screenshots der Apollo-News-Berichte unkenntlich gemacht hat. Die Beiträge von Nius und Tichys Einblick werden jedoch weiterhin gezeigt. Diese hatten bisher nicht gegen das ZDF geklagt.

Apollo-News-Chefredakteur Max Mannhart schrieb auf X: „Seit 3 Wochen kann mir niemand konkret benennen, wo genau angebliche Fake News in unserer Berichterstattung liegen sollen – währenddessen hat das ZDF bereits zwei justiziable Falschinformationen in Bezug auf unsere Berichterstattung verbreitet (und eingestanden).“ (fh)