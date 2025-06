Jörg Haider zwischen Buhmann und Durchstarter

„Haider sells“, hieß es schon zu seinen Lebzeiten. Und selbst ihm feindlich gesonnene Magazine wie der Falter, Profil und News wußten, daß sich mit seinem Bild auf der Titelseite die Verkaufsauflage steigern würde. So gibt es auch nach seinem tragischen Unfalltod im Oktober 2008 weiter etliche Bücher über den damaligen Kärntner Landeshauptmann und Oppositionsführer, der das Parteienkartell des schwarz-roten Proporzes gründlich aufgemischt und zerstört hat.

Der vorliegende Band hat das Verdienst, durch zahlreiche Zeitzeugenberichte und bisher unveröffentlichte Tagebuchauszüge Jörg Haider als Menschen und als Politiker wieder gleichsam lebendig werden zu lassen, ohne bei aller erkennbaren Empathie dabei zur Hagiographie zu werden. Der politische Aufstieg des gebürtigen Oberösterreichers und Juristen in Kärnten als Landesrat für Tourismus und Gewerbe und Landesparteiobmann bereits im jungen Alter von 33 wird sehr anschaulich nachgezeichnet.

Die zweite Reihe akzeptiert

Drei Jahre später übernimmt Haider die sich damals sozial-liberal gebende Bundespartei, der die Koalition mit der SPÖ jedoch nicht guttut und unter fünf Prozent zu fallen droht. Vom SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky in die Opposition verstoßen, erlebt die FPÖ dank Haiders rhetorischen Talent einen ungeahnten Aufschwung als Oppositionspartei. 1989 erstmals zum Landeshauptmann in Kärnten gewählt, beginnt er die für ihn typische intensive Basisarbeit, um mindestens jedem seiner Mitbürger einmal die Hand zu geben. Im Zuge einer hitzigen Landtagsdebatte rutscht ihm der Spruch von der „ordentlichen Beschäftigungspolitik“ im Dritten Reich heraus, der ihn zeitlebens verfolgen und ihm noch das Amt kosten sollte.

Unverdrossen wird er nun als Oppositionsführer in Wien als Volkstribun zum Anwalt der „Fleißigen und Anständigen“. Seine öffentlichen Ansprachen, in denen er die rot-schwarzen Privilegienritter von der Nationalbank über den ORF bis zur Arbeiterkammer anprangert, haben als Publikumsmagnet einen unglaublichen Unterhaltungswert. 1999 wird die FPÖ in Kärnten erstmals stärkste und im Bund zweitstärkste Partei. Wegen des Widerstands gegen seine Person entscheidet sich Haider erneut für die Position des Landeshauptmannes und überläßt die Ministerposten der im EU-Europa heftig befehdeten blau-schwarzen Koalition seinen Gefolgsleuten, mit deren Leistungen er angesichts zunehmender Wahlverluste jedoch bald hadert.

So gründet er nach einer Rebellion der Parteibasis gegen die blaue Regierungsmannschaft schließlich 2005 seine neue Führerpartei, das „orange“ Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), das jedoch zunächst nur in Kärnten reüssiert. Kurz nachdem er selbst als Spitzenkandidat im Bund wieder angetreten war, erreicht das BZÖ dort im September 2008 tatsächlich elf Prozent.

Haider litt unter seinem Paria-Dasein

Kurz danach ereignete sich sein tödlicher Unfall. Die Biographie verliert sich nicht in den bekannten Verschwörungstheorien, sondern dokumentiert minutiös seinen letzten Tag sowie die oft befremdlichen offiziellen Ermittlungsergebnisse und ihre Umstände, erlaubt also dem Leser sein eigenes Urteil zu fällen.

Dies gilt auch für die Zeit der Bildung der blau-schwarzen Koalition im Jahr 2000, wo Haiders Tagebuchnotizen eine gewisse Trauer um seine Ausgrenzung offenbaren und zeigen, daß er wie alle ambitionierten Politiker doch stets die Anerkennung suchte, wie er unter seiner ungerechtfertigten Rolle als internationaler Buhmann litt. So bietet dieses großzügig illustrierte, hervorragend dokumentierte und flüssig geschriebene Buch doch neue Einblicke in das leider zu kurze Leben dieses charismatischen Ausnahmepolitikers, dessen Lebenstraum, österreichischer Bundeskanzler zu werden, nicht in Erfüllung ging.

Aus der JF-Ausgabe 24/25.