Papst empfängt AfD-Abgeordneten Kaufmann im Vatikan

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ROM. Während die AfD in Deutschland vom Katholikentag ausgeschlossen ist (JF berichtete), hat Papst Leo XIV. den AfD-Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann im Vatikan empfangen. Kaufmann nahm am Freitag an einer Audienz für Parlamentarier der OSZE teil. Davon veröffentlichte der Politiker ein Foto auf X schrieb: „Ich habe ihm erklärt, dass die AfD für die Familie und christliche Werte kämpft. Er war froh, dies zu hören, und hat sich dafür bedankt.“

In einem Video aus Rom kritisierte Kaufmann den Ausschluss seiner Partei vom Katholikentag. Er finde es „unmöglich“, dass die AfD dort ausgeschlossen worden sei. „Das ist natürlich wieder eine Spaltung der Gesellschaft, was da fabriziert wird von der katholischen Kirche.“

Während auf dem #Katholikentag in Deutschland die #AfD ausgeschlossen wurde, hat mich heute der Papst im Vatikan im Rahmen einer Audienz der Parlamentarier der OSZE empfangen. Ich habe ihm erklärt, dass die AfD für die Familie und christliche Werte kämpft. Er war froh dies zu… pic.twitter.com/MtCXOOAJNm — Dr. Malte Kaufmann MdB (@MalteKaufmann) May 15, 2026

Bei der Audienz habe er dem Papst erklären können, „was die AfD wirklich möchte“. „Wir kämpfen für die Familie, für christliche Werte in Deutschland. Das ist unser Anliegen als konservative Kraft.“

AfD ist seit Jahren vom Katholikentag ausgeschlossen

Bei dem Treffen zwischen dem Oberhaupt der Katholischen Kirche und den Parlamentariern ging es laut Welt um die Bekämpfung von Drogenkriminalität im OSZE-Raum und deren Verharmlosung im Internet. Kaufmann ist Mitglied der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE.

Der Katholikentag findet seit Jahren ohne Vertreter der AfD statt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wollte deren Ausschluss vom Katholikentag nicht kommentieren. Zugleich sagte sie: „Es gibt durchaus Positionen bei der AfD, die ich schwierig finde, mit dem christlichen Menschenbild zu vereinen.“ (ag)