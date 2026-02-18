Anzeige
Junge Freiheit
AfD-Bundestagsabgeordneter Maximilian Krah: Was ist der Hintergrund der Leipziger Buchmessen-Absage? Foto: picture alliance/dpa | Elisa Schu
Krah über Buchmessen-Absage: „Salman Rushdie konnte auftreten, ich nicht“

Die Leitung der Leipziger Buchmesse streicht die Romanlesung des AfD-Bundestagsabgeordneten Krah – angeblich aus Sicherheitsgründen. Warum die Begründung zweifelhaft ist. Eine JF-Recherche.

AfD-Bundestagsabgeordneter Maximilian Krah: Was ist der Hintergrund der Leipziger Buchmessen-Absage? Foto: picture alliance/dpa | Elisa Schu
