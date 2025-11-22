Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Welt im weißen Rausch: Wie der Kokainhandel neue Macht- und Marktordnungen schafft

Welt im weißen Rausch: Wie der Kokainhandel neue Macht- und Marktordnungen schafft

Welt im weißen Rausch: Wie der Kokainhandel neue Macht- und Marktordnungen schafft

Kokainpakete in einem Truck. Bolivianische Spezialkräfte verbrennen das weiße Pulver.
Kokainpakete in einem Truck. Bolivianische Spezialkräfte verbrennen das weiße Pulver.
Ein Wagen voller Kokainpakete und das Verbrennen der Droge durch bolivianische Spezialkräfte. Fotos: picture alliance / ESTADAO CONTEUDO | XANDO PEREIRA /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Juan Karita
JF-Plus Icon Premium Welt im weißen Rausch
 

Wie der Kokainhandel neue Macht- und Marktordnungen schafft

Die Gewaltordnung des Kokains ist auf dem Vormarsch. Kriminelle Netzwerke werden professioneller. Die Rauschgiftökonomie breitet sich über den Globus aus und bedient sich dabei Finanzkanälen und der Logistik des legalen Warenhandels.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Wagen voller Kokainpakete und das Verbrennen der Droge durch bolivianische Spezialkräfte. Fotos: picture alliance / ESTADAO CONTEUDO | XANDO PEREIRA /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Juan Karita
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles