Wie der Kokainhandel neue Macht- und Marktordnungen schafft

Ein Wagen voller Kokainpakete und das Verbrennen der Droge durch bolivianische Spezialkräfte. Fotos: picture alliance / ESTADAO CONTEUDO | XANDO PEREIRA /// picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Juan Karita

Die Gewaltordnung des Kokains ist auf dem Vormarsch. Kriminelle Netzwerke werden professioneller. Die Rauschgiftökonomie breitet sich über den Globus aus und bedient sich dabei Finanzkanälen und der Logistik des legalen Warenhandels.