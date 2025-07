Muslimisches Essen ist das neue Normal

Muslimische Kinder beten (Symbolbild): An immer mehr deutschen Bildungseinrichtungen gelten islamische Essensvorschriften als normal. Fotos: picture alliance / Zoonar | benis arapovic /// Screenshot X.

Halal-Essen als Normalfall: An einer Förderschule in Baden-Württemberg gilt muslimisches Essen als neuer Goldstandard für die Schüler. Anfragen der JUNGEN FREIHEIT werden konsequent abgeblockt. Was bedeuten die religiösen Vorschriften?