Deutsche Katholiken sorgen mit Regenbogenflagge in Rom für Wirbel

ROM. Bayerns katholische Jugend hat ihr Engagement für die Rechte von sexuellen Minderheiten verteidigt. „Wir halten das Thema hoch, denn queere Menschen haben auch in der katholischen Kirche ihren Platz“, unterstrich der Sprecher des Arbeitskreises Queer des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum München und Freising, Jakob Stadler, gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur.

Die Segnung von homosexuellen Paaren und die Anerkennung aller Geschlechter seien unerläßlich. Das sei im Erzbistum München-Freising auf beiden Seiten Konsens. „Unsere Priester wissen darum, es ist ein Dialog, in dem wir bleiben wollen, denn es gibt nicht nur Schwarz und Weiß“, führte Stadler aus.

