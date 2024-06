Katholischer Kirche laufen die Mitglieder in Scharen davon

Anzeige

BONN. Die Katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr 591.718 Mitglieder verloren. Das liegt an 402.694 Kirchenaustritten und rund 226.000 Todesfällen, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag mit. Der Mitgliederverlust entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Düsseldorf.

Die demnach erfolgten 131.245 Taufen, 4.127 Wiederaufnahmen in die Kirche sowie 1.559 Eintritte konnten die Verlustzahlen nicht aufwiegen. Somit verließen 2023 rund 1,9 Prozent der Katholiken die Kirche. Im Jahr 2022 hatten bereits mehr als eine halbe Million Menschen der Kirche den Rücken gekehrt.

Somit gab es zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 20,3 Millionen Katholiken in Deutschland. Zu den evangelischen Landeskirchen gehörten im vergangenen Jahr 18,6 Millionen Personen. (ag)