Bayern München verteidigt polizeifeindliche Hetze

FRANKFURT AM MAIN/MÜNCHEN. Der FC Bayern München hat ein polizeifeindliches Transparent seiner Fans in Schutz genommen. Diese hatten im April im Heimspiel gegen Mainz 05 ein Transparent präsentiert, auf dem zu lesen war: „Rassistische Mörderbullen ermitteln gegen rassistische Mörderbullen?! Gerechtigkeit für Lorenz!“ Damit spielten die Bayern-Fans mutmaßlich darauf an, daß die Ermittlungen im Fall des 21jährigen in Oldenburg von der Polizei erschossenen schwarzen Lorenz A. von der benachbarten Polizei in Delmenhorst übernommen wurden.

Bayern have been fined €20k by the DFB. The reason for this fine was not due to the use of pyrotechnics and had no sporting connection

About a month after Lorenz A., a 21-year-old black man, was shot dead by a police officer in Oldenburg, Bayern fans criticized the handling of… pic.twitter.com/eVC9G9dJVn

