Wolf Schneider: Er lehrte, was die Schule zu lehren vergaß

Der Lehrer des verständlichen Journalismus ist gestorben. Für seinen Abgang hat sich Wolf Schneider mit dem 11.11.22 eine Schnapszahl ausgesucht. Doch den Schnaps brauchen wir, um den Schreck zu verdauen. Der Tod des großen Sprachlehrers macht erst einmal sprachlos, denn er hinterläßt eine schmerzliche Lücke. Einen wie ihn brauchen wir nämlich heute mehr denn je.

Daß die meisten regierungsnahen Medien in ihren Nachrufen seine letzte Sprachkritik verschweigen, also seinen heftigen Widerspruch gegen das Gendern, zeigt, wie sehr wir ihn nötig hätten. Klare und schnörkellose Aussagen und Ansagen waren sein Markenzeichen.

Wolf Schneider stellte sich bis ins hohe Alter gegen das Gendern

Im August dieses Jahres stellte er in der BILD-Zeitung klar: „Die ganze Gender-Debatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben. Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann – und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben.“ Mehr muß man zum Irrweg des Genderns nicht sagen.

Die Süddeutsche Zeitung, für die Schneider einst als Korrespondent gearbeitet hatte, erwähnt immerhin indirekt Schneiders Kritik am Denglisch: „Im Jahr 2005 gehörte er zu den Gründern des Vereins Deutsche Sprache (VDS).“ Doch ist an dieser Meldung so gut wie alles falsch: Der Verein wurde erstens 1997 ins Leben gerufen; zweitens war Schneider bei der Gründung gar nicht dabei. Richtig ist, daß er zusammen mit VDS-Gründer Walter Krämer und Josef Kraus, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, zwischen 2006 und 2010 die „Aktion Lebendiges Deutsch“ verantwortete.

Das öffentliche Echo damals war groß. Die Aktion schlug so schöne Entsprechungen vor wie „Essen nach Ermessen“ für „all you can eat“ oder „Prallsack“ für den „Airbag“. Ins Bewußtsein vieler Menschen drang, daß man eben nicht jeden englischen Ausdruck gedankenlos nachplappern sollte.

Dies zu recherchieren, war aber schon zu viel für die Süddeutsche. Das liefert einen weiteren Beleg, wie sehr der Journalismus in Deutschland in den etablierten Medien auf den Hund gekommen ist. Wenn die richtige Gesinnung mehr zählt als der Anspruch, so zu berichten, wie es gewesen ist, dann leidet zwangsläufig die Qualität.

Schneider hat gegen diesen Niedergang bis zuletzt gekämpft. Im hohen Alter von 97 Jahren trat er noch in kurzen Lehrfilmen für die „Reporterfabrik“ auf der Plattform „Tik-Tok“ auf. Mit der Reihe „Schreiben lernen vom Profi“