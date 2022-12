Musk bekämpft Twitter-Zensur und hat große Pläne

Twitter-Chef Elon Musk wird weiter interne Dokumente zur Zensur bei Twitter veröffentlichen. Seine bisherigen Offenlegungen verglich er mit der Veröffentlichung der Stasi-Akten 1990. „Wir brauchen ein ausgewogeneres System, das nicht so linkslastig ist“, sagte Musk.

Musk klinkte sich am Samstag in ein Online-Gespräch mit Twitter-Größen wie Kim „Dotcom“ Schmitz und Ian Miles Cheong ein und enthüllte, daß er neben dem unabhängigen Journalisten Matt Taibbi auch der ex-New York Times Redakteurin Bari Weiss „uneingeschänkten Zugang“ zur internen Twitter-Kommunikation gewährt.

„Wir müssen in Zukunft mehr Originaldokumente posten,“ betonte Musk, „damit die Menschen ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Es ist offensichtlich, daß es weitreichende Zensur gegeben hat, darunter Dinge, die den Ausgang von Wahlen beeinflußt haben. Es ist wie die verdammten Stasi-Akten. Diese Akten müssen einfach bekannt gemacht werden.“

Here’s the recording of our Twitter space with @elonmusk today. This is for everyone who cares about free speech and truth. Elon answered important questions. Listen to his own words and intentions instead of the spin by the corrupt media that he exposed.https://t.co/tv3v8U2SGe

— Kim Dotcom (@KimDotcom) December 4, 2022