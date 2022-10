Kanye West: George Floyd ist nicht durch Polizeigewalt gestorben

CHICAGO. Der US-Rapper Kanye West hat die Todesursache des 2020 verstorbenen George Floyd in Frage gestellt. Im Interviewformat „Drink Champs“ sagte West, George Floyd sei an einer Fentanyl-Überdosis gestorben, nicht an den Folgen von Polizeigewalt.

Der Tod des Afroamerikaners Floyd hatte ausgehend von den USA die „Black Lives Matter“-Bewegung gestärkt. Deren Anhänger protestierten teilweise gewaltsam gegen angebliche Polizeigewalt.

Kanye West says George Floyd passed away because of fentanyl and that the cop’s knee “wasn’t even on his neck like that” pic.twitter.com/sVKy3VK35O

— Kurrco (@Kurrco) October 16, 2022