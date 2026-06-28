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Wendejahre: Wie DDR-Literatur zum Kampfplatz wurde

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In einem kargen Raum sitzen Menschen auf einer Bühne, davor Zuschauer: Es handelt sich um den DDR-Schriftstellerkongress am 24. November 1987 in Ost-Berlin
In einem kargen Raum sitzen Menschen auf einer Bühne, davor Zuschauer: Es handelt sich um den DDR-Schriftstellerkongress am 24. November 1987 in Ost-Berlin
DDR-Schriftstellerkongress am 24. November 1987 in Ost-Berlin. Foto: picture-alliance / dpa | ADN Zentralbild
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Wie DDR-Literatur zum Kampfplatz wurde

Wurde die DDR-Literatur nach 1990 vom Westen ausgelöscht? Ein Buch des Literaturwissenschaftlers Carsten Gansel stößt mitten hinein in den Streit um die Deutungshoheit im Osten.

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DDR-Schriftstellerkongress am 24. November 1987 in Ost-Berlin. Foto: picture-alliance / dpa | ADN Zentralbild
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