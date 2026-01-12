Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Literatur: Agatha Christie: Die Queen of Crime

Literatur: Agatha Christie: Die Queen of Crime

Literatur: Agatha Christie: Die Queen of Crime

Links sieht man die britische Schriftstellerin Agatha Christie im hohen Alter – und rechts als junge Dame
Links sieht man die britische Schriftstellerin Agatha Christie im hohen Alter – und rechts als junge Dame
Agatha Christie als berühmte Schriftstellerin und rüstige Dame – und rechts als junge Frau. Foto: Gemeinfrei
JF-Plus Icon Premium Literatur
 

Agatha Christie: Die Queen of Crime

Agatha Christie war weit mehr als die Erfinderin von Hercule Poirot und Miss Marple. Zwischen Orientreisen, archäologischen Ausgrabungen, literarischen Triumphen und persönlichen Krisen führte sie ein Leben, das selbst Stoff für einen Roman böte. Vor fünfzig Jahren starb sie.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Agatha Christie als berühmte Schriftstellerin und rüstige Dame – und rechts als junge Frau. Foto: Gemeinfrei
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles