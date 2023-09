Reiterstandbild von Angela Merkel in Trümmern

Anzeige

FREUDENBERG. Das deutschlandweit einzige Reiterstandbild der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zusammengebrochen. Das 2,70 Meter große Denkmal für die damals noch amtierende Bundeskanzlerin lag Donnerstagmorgen in Trümmern auf dem Rasen vor dem Tempelmuseum im Freudenberger Ortsteil Etsdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach).

Bereits im Frühjahr war der Pferdekopf abgebrochen und die Hand von Angela Merkel abgefallen. Der Künstler Wilhelm Koch hatte damals die abgebrochenen Teile noch mit einem Klebeband wieder angebracht und die Skulptur in weißer Farbe übermalt. In der Nacht auf Donnerstag brach das einst goldene Reiterstandbild komplett zusammen. Das teilte Koch nun mit.

Merkel-Figur fiel in der Nacht vom Pferd

Der Künstler hatte sein Werk im Oktober 2021 in der bayerischen Oberpfalz aufgestellt. Es zeigte Angela Merkel mit ihren Händen zur Raute geformt auf einem edlen Pferd sitzend. Die anderthalb Tonnen schwere Skulptur aus recyceltem Leichtbeton konnte, so Koch, den sich stetig ändernden Witterungseinflüssen nicht standhalten.

Das Material, das aus dem 3D-Drucker kam, sei für den Außenbereich nicht geeignet gewesen, erklärte er den Denkmalsturz. All seine Rettungsversuche hätten nichts geholfen. Am Donnerstagmorgen fand Koch nur noch Trümmer vor: Die Figur der Ex-Kanzlerin aus recyceltem Leichtbeton war vom Pferd gefallen, der Gaul selbst in der Mitte auseinandergebrochen. Überall lagen auch kleine Einzelteile herum. Es handelt sich offenbar um einen irreparablen Totalschaden. (fh)