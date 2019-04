Schrecken der Meere: Sabaton ehrt Kriegsschiff Bismarck

BERLIN. Die schwedische Metal-Band „Sabaton“ hat dem deutschen Schlachtschiff Bismarck ein musikalisches Denkmal gesetzt. Das Schicksal des Kriegsschiffes sei eine faszinierende Geschichte, über die die Musiker schon lange einen Song hätten schreiben wollen, teilte die Band mit. „Es hat nur nicht auf ein Album gepaßt. Also entschieden wir uns, es als Single zu veröffentlichen – und als Geschenk von uns an euch dafür, daß ihr in den letzten 20 Jahren so fantastische Fans wart.“

In dem englischsprachigen Lied rühmen Sabaton „das Biest aus Stahl“ als „Stolz einer Nation“ und „König der Meere“. Der Refrain lautet: „Es wurde geschaffen, um die Wellen der sieben Meere zu beherrschen. Um die Kriegsmaschinerie zu führen. Um die Wellen zu beherrschen und die Kriegsmarine zu führen. Der Schrecken der Meere: Die Bismarck und die Kriegsmarine.“

Das aufwendig produzierte Musikvideo wurde am Montag auf Youtube veröffentlicht und seitdem bereits über zwei Millionen Mal aufgerufen. In einer Dokumentation auf Youtube erläutert Sabaton darüber hinaus die Geschichte der Bismarck.

Die von Blohm und Voss erbaute Bismarck war im Februar 1939 vom Stapel gelaufen und galt als das größte Schlachtschiff seiner Zeit. Nach einem erfolgreichen Gefecht mit der Royal Navy in der Dänemarkstraße im Mai 1941 gelang der Bismarck der Durchbruch in den Atlantik. Hier wurde sie jedoch von britischen Kampfflugzeugen angegriffen und durch einen Torpedo an der Ruderanlage beschädigt.

Wegen der daraus folgenden stark eingeschränkten Manövrierfähigkeit wurde das Schlachtschiff wenig später von starken britischen Verbänden gestellt. Nach einem schweren Gefecht sank die Bismarck vor der französischen Atlantikküste, etwa 500 Seemeilen von Brest entfernt. Mehr als 2.000 Mann, darunter auch der Kommandant der Bismarck, Kapitän zur See Ernst Lindemann, fanden dabei den Tod.

Im Juli soll das neue Album von Sabaton erscheinen. Es trägt den Titel „The Great War“ und behandelt thematisch den Ersten Weltkrieg. (krk)