Wenn Linken-Clans den Bürger ausplündern

Die Linken-Politikerin Wenke Brüdgam und Clan-Chef Arafat Abou-Chaker: Die Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern ist so verschworen wie die Mafia. Fotos: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck / picture alliance/dpa | Soeren Stache / picture alliance / imageBROKER | Stanislav Belicka Montage: JF

Derzeit wird viel über die Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen die AfD geredet. Dabei wird gerne vergessen, daß die politische Linke die Ausplünderung der Bürger mittels Clan-Strukturen zur Perfektion getrieben hat, wie nun ein Fall aus Mecklenburg-Vorpommern beweist. Ein Kommentar.