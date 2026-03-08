USA planen Regime Change in der Sparversion

Die USA unter Präsident Donald Trump geben sich naiven Vorstellungen über einen leichten Regime Change im Iran hin. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA

Das Mullah-Regime im Iran soll verschwinden. Das Ziel der US-Angriffe auf das Land ist also klar. Aber unklar ist, wie das erreicht werden soll. Kursierende Pläne in den USA, dafür die Kurden einzusetzen, sind ein altes Konzept, mit dem Washington gern einen Regime Change vollzieht; jedoch mit höchst durchwachsener Bilanz. Ein Kommentar.