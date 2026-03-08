Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Naive Vorstellungen: USA planen Regime Change in der Sparversion

Naive Vorstellungen: USA planen Regime Change in der Sparversion

Naive Vorstellungen: USA planen Regime Change in der Sparversion

Die USA unter Präsident Donald Trump geben sich naiven Vorstellungen über einen leichten Regime Change im Iran hin.
Die USA unter Präsident Donald Trump geben sich naiven Vorstellungen über einen leichten Regime Change im Iran hin.
Die USA unter Präsident Donald Trump geben sich naiven Vorstellungen über einen leichten Regime Change im Iran hin. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
JF-Plus Icon Premium Naive Vorstellungen
 

USA planen Regime Change in der Sparversion

Das Mullah-Regime im Iran soll verschwinden. Das Ziel der US-Angriffe auf das Land ist also klar. Aber unklar ist, wie das erreicht werden soll. Kursierende Pläne in den USA, dafür die Kurden einzusetzen, sind ein altes Konzept, mit dem Washington gern einen Regime Change vollzieht; jedoch mit höchst durchwachsener Bilanz. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die USA unter Präsident Donald Trump geben sich naiven Vorstellungen über einen leichten Regime Change im Iran hin. Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles