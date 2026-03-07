Anzeige
Geopolitik: Trump setzt auf Risiko

US-Präsident Donald Trump schreibt Autogramme: Der Irankrieg wird teuer für Deutschland. Foto: picture alliance / CNP/AdMedia | CNP/AdMedia
Trump setzt auf Risiko

Trump bricht sein zentrales Wahlkampfversprechen, keine neuen Kriege zu starten und greift den Iran an. Einmal mehr erweist sich das Völkerrecht als zahnloser Tiger. Ein Kommentar von Bruno Bandulet.

